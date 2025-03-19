Алексей Завгороднев представил нового руководителя отделения МВД России по Алькеевскому району

18 марта заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев в рамках рабочей поездки представил личному составу отделения МВД России по Алькеевскому району нового начальника – майора полиции Делюса Азатовича Зарипова.
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