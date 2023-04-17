Pixel 6a останется в продаже после выхода Pixel 7a, а Pixel Fold будет стоить на уровне Galaxy Z Fold4. Появились новые данные о смартфонах Google

Смартфон Pixel 7a всё же может появиться не до мероприятия Google I/O. Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) утверждает, что младшая новинка Google будет представлена вместе со складным Pixel Fold именно на упомянутом мероприятии 10 мая.
Смартфон Pixel 7a всё же может появиться не до мероприятия Google I/O. Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) утверждает, что младшая новинка Google будет представлена вместе со складным Pixel Fold именно на упомянутом мероприятии 10 мая.
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