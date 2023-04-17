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Pixel 6a останется в продаже после выхода Pixel 7a, а Pixel Fold будет стоить на уровне Galaxy Z Fold4. Появились новые данные о смартфонах Google

Pixel 6a останется в продаже после выхода Pixel 7a, а Pixel Fold будет стоить на уровне Galaxy Z Fold4. Появились новые данные о смартфонах Google

Смартфон Pixel 7a всё же может появиться не до мероприятия Google I/O. Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) утверждает, что младшая новинка Google будет представлена вместе со складным Pixel Fold именно на упомянутом мероприятии 10 мая.

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