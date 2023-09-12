Нескучные технологии

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Для таксистов готовят «гибридное ОСАГО»

Для таксистов готовят «гибридное ОСАГО»

Полис автогражданки стал нормой, обязательной к исполнению в России. С появлением ОСАГО автомобилисты стали чувствовать себя более защищенными от неприятностей на дорогах, а ситуации «разборок» между водителями во время аварий канули в прошлое.

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