Для таксистов готовят «гибридное ОСАГО»

Полис автогражданки стал нормой, обязательной к исполнению в России. С появлением ОСАГО автомобилисты стали чувствовать себя более защищенными от неприятностей на дорогах, а ситуации «разборок» между водителями во время аварий канули в прошлое.
Полис автогражданки стал нормой, обязательной к исполнению в России. С появлением ОСАГО автомобилисты стали чувствовать себя более защищенными от неприятностей на дорогах, а ситуации «разборок» между водителями во время аварий канули в прошлое.
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