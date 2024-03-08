Александр Малинин: «Я теперь должен упасть на колени и покаяться»

Певец объяснил, что для него значит звание народного артиста Украины Фото: социальные сети Александр Малинин стал объектом для критики из-за того, что он ни разу не высказывал об СВО и что часто проводит время за границей.
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