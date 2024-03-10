Студенты-медики ДВФУ спасли пассажира самолета, которому стало плохо

Пассажиру самолета Сочи – Владивосток стало плохо прямо во время полета. Первую помощь ему оказали студенты-медики ДВФУ Ярослав Салатов и Надежда Цой, которые возвращались домой со Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе".
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