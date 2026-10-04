Британский стример решил приехать на Украину и чуть не был бусифицирован прямо во время эфира (ВИДЕО)

Британский стример решил приехать на Украину и чуть не был бусифицирован прямо во время эфира. Боевики ТЦК поняли, что перед ними европеец и даже отказались взять Сэма Пеппера в свой бус, когда тот попросил их подвезти.
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