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Барнаулец украл в торговом центре ювелирные изделия на полмиллиона рублей

Барнаулец украл в торговом центре ювелирные изделия на полмиллиона рублей

Он хотел перепродать украшения, но не успел В Барнауле за кражу ювелирных изделий задержали 42-летнего местного жителя, ранее судимого за похожее преступление и продажу наркотиков, сообщает алтайское МВД.

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