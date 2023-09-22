Reuters: Байдена ждет новое испытание из-за роста числа мигрантов на границе США

Тысячи мигрантов пересекли границу США в последние дни, от Калифорнии до Техаса, и многие другие по-прежнему прибывают на автобусах и грузовых поездах в приграничные города Мексики вслед за рекордными миграционными потоками, сообщает Reuters.
Тысячи мигрантов пересекли границу США в последние дни, от Калифорнии до Техаса, и многие другие по-прежнему прибывают на автобусах и грузовых поездах в приграничные города Мексики вслед за рекордными миграционными потоками, сообщает Reuters.
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