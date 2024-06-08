НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Златан Ибрагимович: «25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире, многие смеялись. Сейчас я могу сказать – я лучший. Молодое поколение, не бойтесь мечтать по-крупному или опирайтесь на мой путь»

После поражения сборной Швеции со счетом 0:3 от Сербии в товарищеском матче зрители остались, чтобы поблагодарить 42-летнего Ибрагимовича за его заслуги в сборной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх