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Военный волонтёр потребовал от чиновников срочно эвакуировать Льгов: Снаряды ВСУ уже долетают

Военный волонтёр потребовал от чиновников срочно эвакуировать Льгов: Снаряды ВСУ уже долетают

Военный волонтёр Роман Алёхин потребовал от чиновников срочно эвакуировать Льгов в Курской области. По его словам, украинские снаряды уже долетают до города.

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