Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» вынудили украинских боевиков отступить в районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанеся артиллерийские удары по складу с боеприпасами на позициях Вооруженных сил Украины.
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