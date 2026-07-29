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МОСИНФОРМ

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Опубликован график дежурств специалистов Департамента городского имущества на горячей линии в августе

Опубликован график дежурств специалистов Департамента городского имущества на горячей линии в августе

Специалисты столичного Департамента городского имущества проводят бесплатные консультации, с помощью которых граждане могут быстро и качественно решать вопросы, связанные с жильем и земельно-правовыми отношениями.

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