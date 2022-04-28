«Не нужно считать предателями». «Рубин» — об уехавших легионерах

Олег Яровинский встал на защиту футболистов, которые покинули коллектив. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский призвал не критиковать легионеров, которые покинули команду после событий, случившихся в Украине и последовавших за этим санкций.
Олег Яровинский встал на защиту футболистов, которые покинули коллектив. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский призвал не критиковать легионеров, которые покинули команду после событий, случившихся в Украине и последовавших за этим санкций.
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