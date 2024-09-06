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Собянин: За 12 лет в Москве обновили и обустроили более 1 тыс. парков и скверов

Собянин: За 12 лет в Москве обновили и обустроили более 1 тыс. парков и скверов

В Москве 90% жителей живут в шаговой доступности от парков. За период с 2011 по 2023 год в городе было благоустроено, восстановлено и создано заново более 1000 парков и скверов — от знаменитого «Зарядья» до небольших зеленых территорий в разных уголках Москвы.

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