Собянин: За 12 лет в Москве обновили и обустроили более 1 тыс. парков и скверов

В Москве 90% жителей живут в шаговой доступности от парков. За период с 2011 по 2023 год в городе было благоустроено, восстановлено и создано заново более 1000 парков и скверов — от знаменитого «Зарядья» до небольших зеленых территорий в разных уголках Москвы.