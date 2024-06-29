О ПРАВЕ НА ПЕРЕВОД С СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ НА ТРУДОВУЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года ´О пенсионном обеспечении´ (далее - Закон) социальные пенсии назначаются гражданам при отсутствии права на трудовую пенсию, а также в случае, если размер трудовой пенсии ниже социальной.