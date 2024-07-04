Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Текст: Олег Исайченко Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и вопрос нового наступления зависит от вооружения бригад.
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