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Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ

Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Текст: Олег Исайченко Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и вопрос нового наступления зависит от вооружения бригад.

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Николай Герасименко
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