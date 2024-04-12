Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС, направленную на уменьшение зависимости стоимости электроэнергии от цен на ископаемое топливо, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и защиту потребителей от скачков цен.
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