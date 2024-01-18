Путин присвоил ивановцу Владимиру Васину звание Заслуженного врача России

Доктор работает в областном онкологическом диспансере.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении доктору Ивановского онкодиспансера Владимиру Васину почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
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