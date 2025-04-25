Самолёт с пассажирами упал в море в Таиланде: есть жертвы

Работа экстренных служб осложняется нахождением борта и тел погибших в воде.В результате авиакатастрофы легкомоторного воздушного судна в прибрежной зоне Таиланда погибли пять человек, ещё один получил тяжёлые травмы.
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