ОМВД России по Симферопольскому району приглашает на службу в органы внутренних дел

ОМВД России по Симферопольскому району приглашает на службу в органы внутренних дел12345На службу в ОМВД России по Симферопольскому району приглашаются граждане РФ от 18 до 50 лет, способные посвоим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные … .