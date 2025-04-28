Захарова сравнила Украину с коровой из анекдота, которой цинично воспользовались США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего, что Киев больше не может рассчитывать на США, сравнила страну Кулебы с коровой из анекдота.