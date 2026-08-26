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SPLETNIK

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Основатели бренда "Самость" закрыли магазин после скандала с увольнением сотрудницы из-за смерти дедушки

Основатели бренда "Самость" закрыли магазин после скандала с увольнением сотрудницы из-за смерти дедушки

Петербургский магазин одежды "Самость" (OldBaby Shop) закрылся после скандала с увольнением сотрудницы, не вышедшей на смену после смерти дедушки.

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