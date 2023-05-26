Вероника Воронина из сериала «Кто в доме хозяин?» подросла: как она сегодня выглядит

Вероника Воронина из сериала «Кто в доме хозяин?» подросла: как она сегодня выглядитВремя летит настолько быстро, что актеры, которые, казалось бы, еще совсем недавно прославились своими детскими ролями, сейчас уже вовсю сами становятся родителями.