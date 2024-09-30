Важно! 2 октября в России будет приостановлено вещание всех ТВ каналов и радиостанций

МЧС уведомило о проведении масштабной проверки систем оповещения по всей территории России. Эта проверка направлена на оценку эффективности работы муниципальных и региональных систем оповещения, пишет Zvezdanews.
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