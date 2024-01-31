После нашумевшей фотосессии в брошенном ДК поставят охрану

В Первоуральском ДК «Горняк» поставят охрану. Росимущество объявило конкурс на поиск подрядчика. Это стало известно после того, как в здании фотограф Семен Егоров провел съемки с балеринами на фоне разрушающихся стен, колонн, осыпающейся штукатурки, ржавеющих конструкций.
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