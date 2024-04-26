Прокуратура Польши: экспертиза не подтвердила взрыв на борту разбившегося Ту-154 Леха Качиньского

Самолет с польским президентом разбился в 2010 году под Смоленском.Польские эксперты не обнаружили следов взрыва на борту президентского самолета Ту-154, который в 2010 году потерпел крушение в Смоленской области.
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