Что делать, если на вас оформлены чужие SIM-карты? Объясняют эксперты Татьяна СергееваС 1 апреля 2025 года на портале «Госуслуги» появится полезный сервис, который позволит проверить все SIM-карты, зарегистрированные на ваше имя.