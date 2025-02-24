Что делать, если на вас оформлены чужие SIM-карты? Объясняют эксперты Татьяна СергееваС 1 апреля 2025 года на портале «Госуслуги» появится полезный сервис, который позволит проверить все SIM-карты, зарегистрированные на ваше имя.
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