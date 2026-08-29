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Живая Кубань

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Депутат Госдумы высказался о россиянах, покидающих страну из-за слухов о мобилизации

Депутат Госдумы высказался о россиянах, покидающих страну из-за слухов о мобилизации

Депутат Госдумы высказался о россиянах, покидающих страну из-за слухов о мобилизацииДепутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что России не нужны граждане, которые уезжают из страны из-за слухов о новой мобилизации.

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ВАЛЕРИЙ

Хорошо бы эти, сто тысяч ссыкливого планктона, сбежавшего в грузию за последнюю неделю, - там и остались на всегда. России такое дерьмо, как мне кажется,  не нужно.