Депутат Госдумы высказался о россиянах, покидающих страну из-за слухов о мобилизации

Депутат Госдумы высказался о россиянах, покидающих страну из-за слухов о мобилизацииДепутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что России не нужны граждане, которые уезжают из страны из-за слухов о новой мобилизации.
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Хорошо бы эти, сто тысяч ссыкливого планктона, сбежавшего в грузию за последнюю неделю, - там и остались на всегда. России такое дерьмо, как мне кажется, не нужно.