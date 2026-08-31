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Осталось немного потерпеть? Вторая волна бензинового кризиса сковывает ряд регионов России

Осталось немного потерпеть? Вторая волна бензинового кризиса сковывает ряд регионов России

Ситуация с бензином в России, связанная с ударами украинских вооруженных формирований по нефтеперерабатывающей отрасли страны, продолжает оставаться напряженной.

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