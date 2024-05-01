Минобороны подтвердило поражение штаба командования ВСУ "Юг" в Одессе

Оборонное ведомство России заявило о поражение важного военного центра принятия решений в Одессе.Благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетчиков и артиллерии поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг" в Одессе.
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