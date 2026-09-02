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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Google почтил Месси после его ухода из сборной. При поиске имени Лео появляется «Спасибо за все, Капитан »

В Google особым образом отметили уход Лионеля Месси из сборной https://www.sports.ru/football/team/argentina/Аргентины .

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