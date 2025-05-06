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Колонна воинов СВО на улицах Москвы

Москвичи и жители всей России (действие происходит на главных туристических улицах столицы) приветствуют колонну участников Специальной военной операции.

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