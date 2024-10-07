Участница шоу «Танцы» и хореограф из Амстердама станут судьями фестиваля в ЯНАО

В Салехарде состоится первый международный фестиваль современного танца на Ямале, оценивать который будут участница шоу-проекта «Танцы» на ТНТ Елизавета Дружинина, хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга и Амстердама.
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