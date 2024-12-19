В Севастополе и Калининграде больше всего выросла доля людей с лишним весом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Доля людей с лишним весом в России за 5 лет выросла до 62,5%, больше всего - в Севастополе, Калининградской области, на Чукотке, в Туве и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
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