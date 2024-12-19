НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

В Севастополе и Калининграде больше всего выросла доля людей с лишним весом

В Севастополе и Калининграде больше всего выросла доля людей с лишним весом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Доля людей с лишним весом в России за 5 лет выросла до 62,5%, больше всего - в Севастополе, Калининградской области, на Чукотке, в Туве и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх