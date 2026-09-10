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Минтруд: в ноябре 2026 года россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Минтруд: в ноябре 2026 года россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

В ноябре 2026 года у россиян будет одна короткая рабочая неделя за счет празднования Дня народного единства.

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