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5koleso.ru

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Jeland C4 раскрыт официально: новый кроссовер будут выпускать в Петербурге

C4 станет третьей и самой маленькой (габариты кроссовера: 4420х1860х1570 мм, колесная база 2700 мм) моделью C-линейки Jeland в которую перешли кроссоверы Omoda, выпускаемые в России холдингом «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo.

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