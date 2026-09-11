Jeland C4 раскрыт официально: новый кроссовер будут выпускать в Петербурге

C4 станет третьей и самой маленькой (габариты кроссовера: 4420х1860х1570 мм, колесная база 2700 мм) моделью C-линейки Jeland в которую перешли кроссоверы Omoda, выпускаемые в России холдингом «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым