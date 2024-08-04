«Синий дракон» поселится в Новосибирской филармонии

«Уже в августе мы получим новый мастеровой двухмануальный клавесин! Инструмент специально по заказу для нас сделал известный мастер по изготовлению старинных инструментов Александр Баюнов в мастерской Baiunov Strumenti Musicali Storici», - с радостью сообщает паблик Новосибирской филармонии.
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