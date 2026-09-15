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Мбаппе, Винисиус и Конате только наполовину надели футболки в поддержку Сеуты перед игрой с «Эльче»

Мбаппе, Винисиус и Конате только наполовину надели футболки в поддержку Сеуты перед игрой с «Эльче»

Футболисты «Реала» и «Эльче» перед мачтем 6-го тура Ла Лиги приняли участие в акции в поддержку жителей города Сеуты.

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