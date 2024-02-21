Творческая делегация из Татарстана выступила перед жителями ЛНР

Группа творческой делегации из Татарстана выступила перед жителями Луганской Народной Республики. Концерты прошли в городах Антрацит и Молодогвардейск, где выступил Государственный академический фольклорный ансамбль.
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