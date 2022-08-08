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Меж двух огней: почему ярый правдоруб Галкин критикует Россию, а про израиль ни слова

Меж двух огней: почему ярый правдоруб Галкин критикует Россию, а про израиль ни слова

Пародист явно решил «уйти в тень». Уже много лет длится конфликт между Израилем и сектором Газа. Бои то прекращаются, то возобновляются.

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