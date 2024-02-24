Кто из звездных родителей судится из-за алиментов

Несмотря на то, что Павел Прилучный демонстрирует себя в соцсетях идеальным отцом – постоянно берёт детей от предыдущего брака к себе на выходные и вывозит на дорогие курорты, бывшая жена им всё равно недовольна.
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