Алкогольное ополчение: в РФ хотят ввести пошлины за лицензию на этанол

Комитет Госдумы по экономической политике считает целесообразным поручить заинтересованным ведомствам рассмотреть несколько предложений, направленных на упорядочивание оборота на рынке лекарственного препарата «Этанол».
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