Шторм унес из порта Тамань иностранный сухогруз

У берегов Анапы шторм выбросил на мель сухогруз. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе РосМорРечФлота, сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза находился под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения судно перешло на якорную стоянку.