Шторм унес из порта Тамань иностранный сухогруз

У берегов Анапы шторм выбросил на мель сухогруз. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе РосМорРечФлота, сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза находился под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения судно перешло на якорную стоянку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии