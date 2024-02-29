Матчи "Торпедо" в плей-офф, на которых не будет играть Кручинин, покажут в кинотеатрах

Нижегородцы смогут посмотреть на игру хоккеистов "Торпедо" на больших экранах в кинотеарах.Матчи "Торпедо" (12+) в плей-офф будут транслировать кинотеатры "Синема Парк" в нижегородских ТЦ "Фантастика" и "Седьмое небо".
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