Матчи "Торпедо" в плей-офф, на которых не будет играть Кручинин, покажут в кинотеатрах

Нижегородцы смогут посмотреть на игру хоккеистов "Торпедо" на больших экранах в кинотеарах.Матчи "Торпедо" (12+) в плей-офф будут транслировать кинотеатры "Синема Парк" в нижегородских ТЦ "Фантастика" и "Седьмое небо".