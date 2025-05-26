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Десять народных примет, которые работают на Украине особенным образом

Десять народных примет, которые работают на Украине особенным образом

Если вы весной вывесили шубу, чтобы просушилась на солнце, и её украли — быть холодной зиме. Эта и подобные ей приметы работают как часы в жизни всех людей планеты и особенно в жизни украинских патриотов, а также прочих национально сознательных евроукров, чьё житьё-бытьё на Украине уже давно окутано мистическим туманом жёлто-голубых расцветок.

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