Добрый Мир
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Добрый Мир

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Видного нациста настигло страшное прозрение: Россия оказалась куда прогрессивнее отсталой Украины 

Видного нациста настигло страшное прозрение: Россия оказалась куда прогрессивнее отсталой Украины 

Благодаря лучшей организованности и грамотному руководству российская армия превосходит ВСУ во всех аспектах.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наконец-то осенило одного мерзавца, теперь будем ждать, когда до других дойдёт!😎😜😀👈🤠
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21 час.

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