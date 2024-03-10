Сходила я на «Онегина». Поделюсь впечатлениями

Когда я была молода и невинна, в школе нас насильно потчевали «Евгением Онегиным». Я ознакомилась, и где-то была тронута, но тогда меня больше привлекал мрачный, насмешливый, и в то же время лиричный и мистический Гоголь.
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