Норвежские военные проводят тренировочные похороны на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет портал NRK.
NRK: норвежская армия проводит тренировочные похороны солдат из-за Украины
Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
Чтобы окончательно это завершить нужно вернуть шельф и земли отданные им Медведевым !
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13 час.
Иван Щукин
Этот "мачо" почему то постоянно молчит за какие это "заслуги" Он подарил всё это Норвегии!? И почему прокуратура не займётся этим?
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10 час.
В
Валерий
Медведев как первый заместитель президента в Военно-промышленной комиссии мог бы пояснить проявленную им щедрость в отношении Норвегии, которая проводит явно недружественную политику в отношении России.
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8 час.
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