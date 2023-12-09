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NRK: норвежская армия проводит тренировочные похороны солдат из-за Украины

NRK: норвежская армия проводит тренировочные похороны солдат из-за Украины

Норвежские военные проводят тренировочные похороны на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет портал NRK.

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Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
Чтобы окончательно это завершить нужно вернуть шельф и земли отданные им Медведевым !
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13 час.
Иван Щукин
Этот &quot;мачо&quot; почему то постоянно молчит за какие это &quot;заслуги&quot; Он подарил всё это Норвегии!? И почему прокуратура не займётся этим?
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10 час.
В
Валерий
Медведев как первый заместитель президента в Военно-промышленной комиссии мог бы пояснить проявленную им щедрость в отношении Норвегии, которая проводит явно недружественную политику в отношении России.
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8 час.

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