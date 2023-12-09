NRK: норвежская армия проводит тренировочные похороны солдат из-за Украины

АИ Анатолий Ишимбаев Чтобы окончательно это завершить нужно вернуть шельф и земли отданные им Медведевым !

Иван Щукин Этот "мачо" почему то постоянно молчит за какие это "заслуги" Он подарил всё это Норвегии!? И почему прокуратура не займётся этим?