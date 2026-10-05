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Пронедра

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Виторган переписал на дочь Полину две квартиры в Москве на 100 млн

Виторган переписал на дочь Полину две квартиры в Москве на 100 млн

Актёр Максим Виторган, который после начала специальной военной операции перебрался в Израиль и публично высказывался с критикой происходящего в России, продолжает сохранять имущественные и профессиональные связи с Москвой.

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Лариса Шемисова

Откуда у третьесортного актёришки такие деньги? Поэтому в России и творится такое безобразие, он никто и звать его никак, но имеет многомиллионное состояние, поэтому его и знают, понятно папина фамилия играет роль, так по жизни и тащится и кичится неизвестно чем, считая себя умнее всех