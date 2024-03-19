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Признаки которые подтверждают, что у вас в квартире существует домовой.

Существуют признаки, по которым можно понять, что в квартире или доме, присутствует домовой. Стоит обратить внимание на некоторые, казалось бы, обычные вещи, происходящие в вашем доме — все они указывают на существование домового.

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